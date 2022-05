Triathlon | Missaglia è oro all’Europe Cup | “Emozione unica”

(Di sabato 14 maggio 2022) Carlotta(Valdigne) e Angelica Prestia (RaschianiTeam). Prima e seconda nella categoria Elite donne. Basterebbe questo per dire quanto straordinaria – dopo la vittoria di Euan De Nigro tra gli junior uomini – sia stia rivelando questa EuropeCup 2022 di Caorle per gli atleti azzurri e per la Federazione Italiana. Una gara tiratissima, quella alla quale hanno dato vita le Elite, con le italiane che sono state sempre tra le protagoniste e che nella fase finale hanno stretto nella morsa azzurra la tedesca Selina Klamt che alla fine, arrendendosi al loro rush finale – emozionante assistere ad uno sprint tutto tricolore – si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo. Carlottaha concluso la propria prova con il tempo di 56 ...

Agenzia ANSA

Carlotta, Costanza Arpinelli, Bianca Seregni e Sharon Spimi. "La conferma della stupenda location di Cannigione - Arzachena come sede della tappa italiana 2022 della WorldCup" Triathlon: 129 iscritti alla gara mondiale di Cannigione La gara, valida per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2022, si terrà sabato 28 maggio nello splendido scenario di Cannigione (Arzachena). Sono state pubblicate le start list provvisorie degli atleti elite per l'edizione italiana 2022 della World Triathlon Cup su distanza sprint (750 metri di nuoto, 19 km di bici e 5 km di corsa).