Trento-Giana Erminio, Playout Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 14 maggio 2022) Alle ore 16:30 andrà in scena Trento-Giana Erminio, match valido per il ritorno dei Playout del Girone A di Serie C. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per altri 90 minuti per evitare di retrocedere in Serie D. Nel match d’andata a trionfare sono stati i trentini, capaci di imporsi in terra lombarda per 3-2. La squadra di D’Anna di è imposta grazie alle reti di Izzillo, Trainotti e Pasquato, mentre quella di Contini si è mantenuta viva con i gol siglati da Perico e Pelazzolo nel recupero. Un punteggio che avvantaggia ulteriormente i gialloblu, dal momento che a vincere la sfida sarà la squadra col maggior numero di reti effettuate nell’arco dei 180 minuti. In caso di parità, inoltre, sarà ancora il Trento ad ottenere la salvezza, in virtù del miglior ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Alle ore 16:30 andrà in scena, match valido per il ritorno deidel Girone A diC. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per altri 90 minuti per evitare di retrocedere inD. Nel match d’andata a trionfare sono stati i trentini, capaci di imporsi in terra lombarda per 3-2. La squadra di D’Anna di è imposta grazie alle reti di Izzillo, Trainotti e Pasquato, mentre quella di Contini si è mantenuta viva con i gol siglati da Perico e Pelazzolo nel recupero. Un punteggio che avvantaggia ulteriormente i gialloblu, dal momento che a vincere la sfida sarà la squadra col maggior numero di reti effettuate nell’arco dei 180 minuti. In caso di parità, inoltre, sarà ancora ilad ottenere la salvezza, in virtù del miglior ...

Advertising

footballdata_fi : ?? @LegaProOfficial ?? Sabato 14 maggio ?? 16:30 ??? 'Briamasco' #Trento ?? @ElevenSportsIT ?? #Trento - #Giana ??… - quotecalcio : Pronostico Trento-Giana Erminio, 14 maggio 2022 - FMoosna : RT @calcio_stt: Domani al Briamasco Trento-Giana Erminio, per la salvezza - calcio_stt : Domani al Briamasco Trento-Giana Erminio, per la salvezza - sportrentino_it : Domani al Briamasco Trento-Giana Erminio, per la salvezza -