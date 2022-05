Tredici anni di fila in Europa è un grande traguardo, ma perché il Napoli sottovaluta sempre le coppe? (Di sabato 14 maggio 2022) Gentile direttore, io non capisco cosa stia succedendo a Napoli in queste ore tra Spalletti, De Laurentiis, la squadra, la tifoseria organizzata e quella sotto pseudonimo (o anonima) che appende nottetempo gli striscioni fuori dal Maradona. Al di là delle discutibili iniziative citate, mi pare che in città sia venuta definitivamente meno la capacità di elaborare un pensiero elementare su cosa sia il calcio oggi, inteso nella sua complessità di sistema economico-sportivo-politico, e quale sia il ruolo che la società azzurra intende occupare in Italia e in Europa. Si è scritto che con De Laurentiis il Napoli è in Europa da 13 anni consecutivi ma non mi pare che tutti abbiano capito la portata di questo essere al vertice. Esiste nella storia della società un periodo altrettanto lungo di permanenza nelle ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Gentile direttore, io non capisco cosa stia succedendo ain queste ore tra Spalletti, De Laurentiis, la squadra, la tifoseria organizzata e quella sotto pseudonimo (o anonima) che appende nottetempo gli striscioni fuori dal Maradona. Al di là delle discutibili iniziative citate, mi pare che in città sia venuta definitivamente meno la capacità di elaborare un pensiero elementare su cosa sia il calcio oggi, inteso nella sua complessità di sistema economico-sportivo-politico, e quale sia il ruolo che la società azzurra intende occupare in Italia e in. Si è scritto che con De Laurentiis ilè inda 13consecutivi ma non mi pare che tutti abbiano capito la portata di questo essere al vertice. Esiste nella storia della società un periodo altrettanto lungo di permanenza nelle ...

