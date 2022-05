Torino, infortunio per Izzo e Vojvoda: le condizioni dei due granata (Di sabato 14 maggio 2022) costretti al forfait nella gara col Verona Doppia tegola per Ivan Juric in Torino-Verona. Prima Vojvoda e poi Izzo sono stati costretti a lasciare il campo per infortunio. Il primo è andato ko per un problema alla caviglia, il secondo per un problema muscolare: entrambi i giocatori saranno meglio valutati nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 14 maggio 2022) costretti al forfait nella gara col Verona Doppia tegola per Ivan Juric in-Verona. Primae poisono stati costretti a lasciare il campo per. Il primo è andato ko per un problema alla caviglia, il secondo per un problema muscolare: entrambi i giocatori saranno meglio valutati nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

