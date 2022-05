Torino, Cairo: “Belotti? Stupito se dopo sette anni non voglia rimanere” (Di sabato 14 maggio 2022) Urbano Cairo è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella trasmissione ‘Deejay Football Club’. Queste le dichiarazioni del patron del Torino: “Rinnovo Belotti? Vagnati e il suo procuratore ne stanno parlando, è intervenuto anche Juric, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione, ho detto che non voglio più parlarne, chissà che non succeda qualcosa di buono. Parliamo di un ragazzo perbene, sarei Stupito se dopo 7 anni al Toro, con la fascia da capitano, i 100 gol e così via non avesse voglia di restare”. Sulla prossima finestra di mercato: “Ci sono molto squadre che stanno ronzando intorno a Bremer in particolare, ma anche ad altri”. “Essendo reduci da annate complicate dal punto di vista economico, noi dobbiamo pensare a sistemare un po’ le cose, ma anche a ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Urbanoè intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nella trasmissione ‘Deejay Football Club’. Queste le dichiarazioni del patron del: “Rinnovo? Vagnati e il suo procuratore ne stanno parlando, è intervenuto anche Juric, vediamo se riusciamo a trovare una soluzione, ho detto che non voglio più parlarne, chissà che non succeda qualcosa di buono. Parliamo di un ragazzo perbene, sareiseal Toro, con la fascia da capitano, i 100 gol e così via non avessedi restare”. Sulla prossima finestra di mercato: “Ci sono molto squadre che stanno ronzando intorno a Bremer in particolare, ma anche ad altri”. “Essendo reduci da annate complicate dal punto di vista economico, noi dobbiamo pensare a sistemare un po’ le cose, ma anche a ...

Advertising

_Morik92_ : Su #Bremer: c'è l'intesa tra il calciatore e l'#Inter, manca ancora l'accordo con il #Torino. #Cairo lo valuta 40ml… - vendesizzo : RT @ToroGoal: ?? Ancora il presidente del @TorinoFC_1906 #Cairo a @radiodeejay: “Sarei stupito se #Belotti non avesse voglia di restare al #… - ToroGoal : ?? Ancora il presidente del @TorinoFC_1906 #Cairo a @radiodeejay: “Sarei stupito se #Belotti non avesse voglia di re… - sportface2016 : #Torino | #Cairo: '#Belotti? Stupito se dopo sette anni non voglia rimanere' - Gazzetta_it : Cairo: 'In tanti ronzano intorno a Bremer. Belotti, proviamo a trovare una soluzione' -