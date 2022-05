Top Gun | Maverick | Val Kilmer | Essere ancora Iceman è stato come riunirsi ad un vecchio amico

(Di sabato 14 maggio 2022) Val, presente in Top Gun:, ha ammesso che interpretare nuovamentenel film èad unperduto da tempo". Valha raccontato com'ènel primo Top Gun e cosa ha provato interpretandolo di nuovo nel sequel del film, Top Gun:, in uscita nelle sale italiane il 25 maggio. A distanza di 36 anni dall'uscita di Top Gun, il pubblico internazionale torna ad appassionarsi alla storia di Pete "" Mitchell tramite il rilascio dell'attesissimo sequel, Top Gun:, in cui Tom Cruise torna ad interpretare l'iconico personaggio. Cruise non è però l'unico a riprendere in mano un ...

Advertising

Il 25 maggio sarà finalmente in sala: Maverick , sequel del film culto degli anni Ottanta , interpretato come allora da un immarcescibile Tom Cruise : in una mossa spiritosa, la campagna di marketing ha allestito sul sito ...Solo ora mi rendo conto quanto il primo- 'sta al cinema americano degli anni '80 come L'esorcista ai '70' scrivevo dieci anni fa nell' omaggio a Tony Scott - sia sempre stato un film sulla morte. Pete Mitchell è circondato di lutti ...Val Kilmer, presente in Top Gun: Maverick, ha ammesso che interpretare nuovamente Iceman nel film è stato "come riunirsi ad un amico perduto da tempo". Val Kilmer ha raccontato com'è stato essere Icem ...Top Gun Maverick con Tom Cruise si avvicina... e il sito ufficiale vi accoglie con la possibilità di fotografarvi, posando con un casco in realtà aumentata, replica di quelli nel film di Joseph ...