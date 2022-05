Thompson da urlo! Così ha portato Golden State in finale | gli highlights

(Di sabato 14 maggio 2022) Un'altra super prestazione in gara - 6 ai playoff per Klayche, autore di 30 punti con 8 triple a bersaglio, permette adi sbarazzarsi di Memphis (110 - 96) e di conquistare...

Un'altra super prestazione in gara - 6 ai playoff per Klay Thompson che, autore di 30 punti con 8 triple a bersaglio, permette a Golden State di sbarazzarsi di Memphis (110 - 96) e di conquistare così l'accesso per la sesta volta negli ultimi otto anni alle Vintage Klay Thompson, Golden State torna in finale di Conference