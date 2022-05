The Tiger: Alexander Skarsgard e Dane DeHaan protagonisti del film (Di sabato 14 maggio 2022) Saranno gli attori Alexander Skarsgard e Dane DeHaan i protagonisti del film The Tiger, scritto e diretto da Myroslav Slaboshpytskyi. Alexander Skarsgard e Dane DeHaan saranno i protagonisti di The Tiger, un film che verrà scritto e diretto dal regista ucraino Myroslav Slaboshpytskyi. Il progetto sarà un adattamento dell'omonimo libero scritto da John Valliant. La storia di The Tiger è ambientata in Russia alla fine degli anni '90 e racconta quello che accade a un gruppo di uomini che prendono il nome di Tiger Team, lavorando per proteggere le tigri dai bracconieri. Vanzin, la parte affidata ad ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022) Saranno gli attoridelThe, scritto e diretto da Myroslav Slaboshpytskyi.saranno idi The, unche verrà scritto e diretto dal regista ucraino Myroslav Slaboshpytskyi. Il progetto sarà un adattamento dell'omonimo libero scritto da John Valliant. La storia di Theè ambientata in Russia alla fine degli anni '90 e racconta quello che accade a un gruppo di uomini che prendono il nome diTeam, lavorando per proteggere le tigri dai bracconieri. Vanzin, la parte affidata ad ...

