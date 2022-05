Terremoto oggi Lampedusa | scossa magnitudo 3 6

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) –di3.6alle 12.40 nella zona trae Linosa. Secondo i dati riportati dall’Ingv laè avvenuta a una profondità di 10 chilometri. “In molte zone die Linosa abbiamo avvertito chiaramente la– spiega il sindaco Totò Martello -, ma al momento non si registrano danni né problemi per le persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Sisma avvertito sull'isola, non si registrano dannidi magnitudo 3.6alle 12.40 nella zona tra Lampedusa e Linosa. Secondo i dati riportati dall'Ingv la scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. "In molte zone di Lampedusa e Linosa abbiamo avvertito chiaramente la scossa – spiega il sindaco Totò Martello -, ma al momento non si registrano danni né problemi per le persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini". Una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 12.40 nel tratto di mare compreso tra Lampedusa e Linosa ad una profondità di 10 km. II terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.