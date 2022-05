Terremoto L’Aquila, “morì sotto le macerie dopo le rassicurazioni in tv della Protezione civile”: Palazzo Chigi deve risarcire la famiglia (Di sabato 14 maggio 2022) Restò in casa perché rassicurato da ciò che aveva sentito dalle autorità. E lì perse la vita nel crollo dell’abitazione in cui viveva in affitto avvenuto per effetto del Terremoto che sconvolse l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Per questo motivo il tribunale civile delL’Aquila ha condannato la presidenza del Consiglio al risarcimento per 320mila euro in favore dei familiari della vittima, Refik Hasani, macedone che viveva in Italia dal 2002, che lavorava come muratore eche morì sotto le macerie a 44 anni. Abitava a Castelnuovo, una frazione di San Pio delle Camere, e di lì a poco sarebbe diventato nonno. Secondo la sentenza a rassicurarlo e a spingerlo a rimanere a casa fu un’intervista che aveva visto in tv all’allora vicecapo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Restò in casa perché rassicurato da ciò che aveva sentito dalle autorità. E lì perse la vita nel crollo dell’abitazione in cui viveva in affitto avvenuto per effetto delche sconvolse l’Abruzzo il 6 aprile 2009. Per questo motivo il tribunaledelha condannato la presidenza del Consiglio al risarcimento per 320mila euro in favore dei familiarivittima, Refik Hasani, macedone che viveva in Italia dal 2002, che lavorava come muratore echelea 44 anni. Abitava a Castelnuovo, una frazione di San Pio delle Camere, e di lì a poco sarebbe diventato nonno. Secondo la sentenza a rassicurarlo e a spingerlo a rimanere a casa fu un’intervista che aveva visto in tv all’allora vicecapo...

