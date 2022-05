Tennis | Matteo Berrettini dà forfait per il Roland Garros Complicazioni per il ranking ATP

(Di sabato 14 maggio 2022) La notizia è di oggi e cioè la rinuncia dial. Il romano, che sta recuperando dopo l’operazione alla mano, ha ripreso la sua preparazione a Barcellona, ma come ha chiarito lui stesso attraverso i propri canali social non si vogliono accelerare i tempi. Niente quindi partecipazione a Parigi e arrivederci a tutti a Stoccarda (Germania) dove l’azzurro disputerà dal 6 al 12 giugno sull’erba il suo primo torneo post intervento chirurgico. La domanda è: che cosa accadrà nelATP? La risposta non può essere precisa in quantoha delle scadenze, come anche il resto della concorrenza. Allo stato attuale delle coselunedì 16 maggio, per via dei 90 punti persi per l’assenza da Roma, sarà scavalcato dal norvegese Casper Ruud ...

Niente Roland Garros perBerrettini, che annuncia sui social di rinunciare al secondo slam stagionale per completare il recupero dopo l'operazione alla mano e programmare il rientro per la stagione sull'erba. 'Dopo ...Berrettini non sarà al via del Roland Garros , secondo Slam del 2022, in programma da lunedì 23 maggio a Parigi. Lo ha comunicato con una nota via social lo stesso giocatore romano, che da ...Gli aspetti relativi alla salute sono confortanti, ma Matteo ha preferito avere un profilo prudente e puntare direttamente ai tornei sull’erba, superficie che predilige particolarmente. Il tennista ...Io e il mio team abbiamo comunque deciso che partecipare al Roland Garros dove si gioca al meglio dei 5 set non sarebbe una scelta congrua al percorso fatto fino ad ora”. Non vedo l’ora di tornare a c ...