Tennis: Internazionali Bnl, Swiatek prima finalista (Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. - (Adnkronos) - Iga Swiatek è la prima finalista degli Internazionali Bnl d'italia. La polacca, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 8 del ranking Wta e 3 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-1 in un'ora e 16 minuti. Swiatek aspetta in finale la vincente del match tra la tunisina Ons Jabeur, numero 7 del mondo e 9 del tabellone e la russa Daria Kasatkina, numero 23 Wta.

