Tennis & Friends agli Internazionali Bnl | oltre 500 prestazioni sanitarie gratuite

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 14 maggio 2022) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Grande partecipazione al Foro italico di Roma, per– Salute e Sport, il progetto sociale che promuove la prevenzione gratuita e la promozione della salute attraverso lo Sport. Oggi medici specialisti volontari hanno effettuato500 visite specialistiche e screening gratuiti nell'ambito dei percorsi sanitari organizzati in collaborazione con l'Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute Spa.ha insupportato la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per l'emergenza Ucraina. Molti gli ambassador scesi in campo per la prevenzione a partire dal primo match nel quale si sono sfidati Vito Cozzoli e Vincent Candela vs Tathiana Garbin e Stefano Meloccaro; ...