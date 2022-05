Televoto finale Eurovision 2022: come e quando votare il 14 maggio (Di sabato 14 maggio 2022) In questo articolo tutto sul Televoto della finale di Eurovision 2022 attesa per stasera a Torino e in diretta su Rai1 dalle ore 21.00. 25 sono i Paesi in gara all’Eurovision nella serata conclusiva della manifestazione. Dopo due semifinali sono giunti in 20 alla finale per un totale di 15 Paesi eliminati nel corso delle prime due serate. Ai 20 così selezionati, si aggiungono i 5 Big Five ossia Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Il nostro Paese è di diritto in finale insieme agli altri quattro fondatori. Qui sotto tutto sul Televoto per la finale di Eurovision 2022. Stasera gli italiani potranno votare attraverso sms, app e rete fissa ma non sarà possibile ... Leggi su optimagazine (Di sabato 14 maggio 2022) In questo articolo tutto suldelladiattesa per stasera a Torino e in diretta su Rai1 dalle ore 21.00. 25 sono i Paesi in gara all’nella serata conclusiva della manifestazione. Dopo due semifinali sono giunti in 20 allaper un totale di 15 Paesi eliminati nel corso delle prime due serate. Ai 20 così selezionati, si aggiungono i 5 Big Five ossia Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania. Il nostro Paese è di diritto ininsieme agli altri quattro fondatori. Qui sotto tutto sulper ladi. Stasera gli italiani potrannoattraverso sms, app e rete fissa ma non sarà possibile ...

