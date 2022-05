Tank russi con il chip della lavastoviglie | armata rossa di vergogna | cosa c' è dietro

(Di sabato 14 maggio 2022) Una volta, il dilemma era: burro o cannoni! Adesso, per i, è diventato:e frigoriferi, o carri armati! Così ha rivelato al Senato di Washington la Segretaria al Commercio Gina Raimondo. Effetto delle sanzioni, alle Forze Armate di Putin mancano sempre più queiche oggi vanno in tutti i meccanismi e ingranaggi, e dunque anche agli armamenti. Per risolvere il problema, avrebbero iniziato a rottamare elettrodomestici, per prenderli da là. In effetti, la carenza diè oggi un problema mondiale. «In elettronica, minuscola piastrina di silicio sulla quale, dopo opportuni trattamenti fisico-chimici, vengono costruiti, con un procedimento fotolitografico, gli elementi di un circuito integrato monolitico anche molto complesso che, da solo o in collegamento con altri circuiti analoghi, può ...

sole24ore : ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu:… - sole24ore : ?? #Finlandia: la #Russia sospenderà domani la fornitura di elettricità. ???? La #Spagna si esprime a favore dell'in… - nicola278512 : RT @sole24ore: ?? #Biden:?sostegno a #Svezia e #Finlandia nella #Nato. ?? Tutti gli aggiornamenti sulla #guerra in Ucraina nel live sul sito… - emanuelegiusep3 : RT @Libero_official: Le sconvolgenti immagini mostrate dalla 'Cnn': dei civili parlano con i soldati russi, quando si allontanano vengono a… - antopillosio : RT @sole24ore: ?? Il ministro americano della Difesa, #LloydAustin, ha parlato oggi con il suo collega russo, #SergeiShoigu: -

ilGiornale.it

...che sul terreno isi stanno vieppiù impantanando e gli obiettivi del conflitto mutano in base agli sviluppi delle battaglie. L'ultimo report dell' Institute for the Study of War , think...Ma anche qui, ormai, l'offensiva dei soldatifatica a progredire. I comandi ucraini sostengono di avere ucciso circa un migliaio di nemici e di avere distrutto decine dei loromentre erano ... Perché alcuni super tank russi non sono stati mandati al fronte Prima telefonata Washington-Mosca dall’inizio del conflitto: il ministro della Difesa Austin sente il suo omologo russo e chiede il cessate il fuoco. Intanto i tank russi si ritirano da Kharkiv.Sarà un’estate di fuoco. La Russia cercherà in tutti i modi di chiudere la partita in Ucraina prima che gli effetti delle sanzioni si facciano pienamente sentire sia sul campo di battaglia che sul fro ...