Superenalotto | rimandata un’estrazione | i dettagli

Advertising

Il Veggente

Ci stiamo riferendo, nello specifico, all' estrazione del concorso deln. 66 . Attraverso una nota diramata dalla Sisal è stata resa nota la necessità di rinviarla e di fare in modo che ...Lotto,, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 11 gennaio, Superstar ko ABELE RUGGERI:... Ancora non si è riusciti a fare chiarezza: 'La prima udienza del maggio 2020 fuper il ... Superenalotto, nota ufficiale Sisal: estrazione rimandata Superenalotto, la Sisal ha reso noto che l'estrazione del concorso n. 66 non si terrà nel giorno previsto: ecco a quando è stata posticipata.Multa o porte chiuse: cosa rischia il club giallorosso Lecce, dall'illusione alla beffa nel maxi recupero. A Vicenza è 2-1 Serie A rimandata all'ultima giornata col Pordenone ...