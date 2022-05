'Sud polo innovazione'. Carfagna, sfida passa per il Pnrr (Di sabato 14 maggio 2022) "I leader politici che si confrontano direttamente sul Sud sono il segnale di un cambio di passo importante." Il ministro per la Coesione Territoriale Mara Carfagna sottolinea questo dato a ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 14 maggio 2022) "I leader politici che si confrontano direttamente sul Sud sono il segnale di un cambio di passo importante." Il ministro per la Coesione Territoriale Marasottolinea questo dato a ...

Advertising

FrancescaJuve2 : @LucianoMoggi Se Nedved deve stare zitto, gli altri dovrebbero nascondersi, ma al polo sud. - Studuisse : @TeleRompo @twMec Ma poi, non ho mai capito, il polo industriale è quello nord o quello sud? - Ambrosetti_ : #VersoSud @EnricoLetta @pdnetwork Al #Sud un grande polo della formazione sul tema della #sostenibilità e dell'… - __lindt__ : @shopgirl0731 Emigro al Polo Sud tipo ora, un'altra estate del genere non la reggo! - romalifenews : 'Falcone non avrebbe mai ripetutamente chiesto l’arresto, senza neppure la possibilità di contraddire le accuse, di… -