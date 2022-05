Sud: Meloni, 'sviluppo è questione che riguarda Italia intera' (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Il tema dello sviluppo non è un favore che si fa al Mezzogiorno è un favore che si fa all'Italia intera. Dobbiamo uscire dalla logica dell'aiuto al Sud, dobbiamo entrare nella logica delle scelte strategiche a livello nazionale, c'è anche la solidarietà ma rischiamo di non vedere qual è il vero obiettivo. Il tema è come fare in modo che il Mezzogiorno attraverso le interdipendenze possa recuperare competitività". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervenendo al convegno 'Verso Sud' organizzato a Sorrento. "Ad esempio -ha aggiunto- possiamo immaginare il Mezzogiorno come un grande produttore di energia fotovoltaica, come un hub anche per il Nord". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Il tema dellonon è un favore che si fa al Mezzogiorno è un favore che si fa all'. Dobbiamo uscire dalla logica dell'aiuto al Sud, dobbiamo entrare nella logica delle scelte strategiche a livello nazionale, c'è anche la solidarietà ma rischiamo di non vedere qual è il vero obiettivo. Il tema è come fare in modo che il Mezzogiorno attraverso le interdipendenze possa recuperare competitività". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d', intervenendo al convegno 'Verso Sud' organizzato a Sorrento. "Ad esempio -ha aggiunto- possiamo immaginare il Mezzogiorno come un grande produttore di energia fotovoltaica, come un hub anche per il Nord".

