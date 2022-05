Sud: Calenda, 'bene transizione energetica ma manifattura rimane centrale' (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Il piano per il Sud l'ha fatto qualsiasi Governo di questo universo, il nemico principale del Sud è la retorica. La transizione energetica la dobbiamo fare, ma c'è un tema fondamentale che è quello dell'industria manifatturiera che al Sud rimane un tema irrisolto. Per questo vanno rinnovate tutte le forme di incentivo agli investimenti". Lo ha affermato Carlo Calenda, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento. "L'attività manifatturiera -ha aggiunto- rimane centrale per lo sviluppo di qualsiasi Paese. Certo, se arriva uno che compra la più grande acciaieria, la vuole rimettere a posto spendendo 4,2 miliardi, lo cacciano a calci nelle chiappe e lo mandano a investire in Francia, la cosa risulta un po' complessa". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Il piano per il Sud l'ha fatto qualsiasi Governo di questo universo, il nemico principale del Sud è la retorica. Lala dobbiamo fare, ma c'è un tema fondamentale che è quello dell'industria manifatturiera che al Sudun tema irrisolto. Per questo vanno rinnovate tutte le forme di incentivo agli investimenti". Lo ha affermato Carlo, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento. "L'attività manifatturiera -ha aggiunto-per lo sviluppo di qualsiasi Paese. Certo, se arriva uno che compra la più grande acciaieria, la vuole rimettere a posto spendendo 4,2 miliardi, lo cacciano a calci nelle chiappe e lo mandano a investire in Francia, la cosa risulta un po' complessa".

