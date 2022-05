Stampa e Palazzo: la sfida del Sud e le tensioni M5s-Pd (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - La sfida del Pnrr per far ripartire il Sud e il confronto nella maggioranza sull'invio di altre armi all'Ucraina. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Conte insiste, no ad altre armi. Letta avverte: si pesino le parole. Il leader M5s: non voglio creare problemi all'esecutivo. Nel Movimento c'è chi ipotizza il voto in autunno. Intervista al segretario della Lega, Salvini: "Io elemento di stabilità, Roma lavori per la pace con Parigi e Berlino". Draghi: basta pigri pregiudizi, Sud centrale nella strategia del gas. Il premier e Mattarella al forum di Sorrento. Carfagna: sta nascendo un altro Mezzogiorno. La Repubblica Il piano Draghi per il Sud, "Sarà l'hub dell'energia". Il premier rilancia il ruolo centrale del Mezzogiorno nodo delle infrastrutture del gas. E le Ferrovie investiranno, ... Leggi su agi (Di sabato 14 maggio 2022) AGI - Ladel Pnrr per far ripartire il Sud e il confronto nella maggioranza sull'invio di altre armi all'Ucraina. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della Sera Conte insiste, no ad altre armi. Letta avverte: si pesino le parole. Il leader M5s: non voglio creare problemi all'esecutivo. Nel Movimento c'è chi ipotizza il voto in autunno. Intervista al segretario della Lega, Salvini: "Io elemento di stabilità, Roma lavori per la pace con Parigi e Berlino". Draghi: basta pigri pregiudizi, Sud centrale nella strategia del gas. Il premier e Mattarella al forum di Sorrento. Carfagna: sta nascendo un altro Mezzogiorno. La Repubblica Il piano Draghi per il Sud, "Sarà l'hub dell'energia". Il premier rilancia il ruolo centrale del Mezzogiorno nodo delle infrastrutture del gas. E le Ferrovie investiranno, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi all'@Italyinus di Washington; ringrazio @POTUS per l’accoglienza splendida. L’incontro di ieri è andato molt… - fisco24_info : Stampa e Palazzo: la sfida del Sud e le tensioni M5s-Pd: AGI - La sfida del Pnrr per far ripartire il Sud e il conf… - vincereelezioni : Stampa e Palazzo: la sfida del Sud e le tensioni M5s-Pd - Agenzia_Italia : #stampaepalazzo #rassegnastampa Sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola si parla della sfida del Pnrr p… - Balby1984 : @CristinaMolendi @Palazzo_Chigi @Quirinale Sebbene quando fu nominato festeggiai sperando in una svolta per quel ba… -