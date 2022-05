(Di sabato 14 maggio 2022) A Sorrento si parla di Sud e di hub energetico con ospiti che contano. È il più interessante avvenimento politico (extra governo) da parecchio tempo a questa parte, perché non è un tentativo di posizionamento ma un progetto che posiziona soltanto per ripercussione

Advertising

HuffPostItalia : Sorprendente, l'operazione Carfagna indica che c'è una speranza nella politica - dvaldi1 : L’esercito ucraino costituisce una «forte e sorprendente combinazione del soldato più forte al mondo, cioè quello r… -

L'HuffPost

... si tratta di un'iniziativa abbastanza in linea con il messaggio e non particolarmente. Il 15 marzo, quando l''speciale' in Ucraina era iniziata da meno di tre settimane, il ...Renzi pronto all'eurogol alle prossime elezioni Un rumor clamoroso. Davvero. In Parlamento gira voce che Matteo Renzi , leader di Italia Viva sempre più lontano da ...sarebbe un'... Sorprendente, l'operazione Carfagna indica che c'è una speranza nella politica (di M. Feltri) A Sorrento si parla di Sud e di hub energetico con ospiti che contano. È il più interessante avvenimento politico (extra governo) da parecchio tempo a questa ...Una svista, quella dell’ospedale Monaldi di Napoli, che ha telefonato a una paziente della provincia di Avellino per comunicare la ...