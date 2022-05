Sonia Bruganelli | “Non torno come opinionista nel reality show perchè …” e lascia tutti senza parole

Leggi su baritalianews

(Di sabato 14 maggio 2022) Una lunga intervista a Gente è stata quella rita dache ha colto l’occasione per parlare del marito Paolo Bonolis e per spiegare il motivo per il quale in diverse occasioni ha rivelato di non aver più alcuna intenzione di tornare al GF Vip. Ma, quali sono state esattamente le sue? Facciamo un po’ di chiarezza. Il commento disull’esperienza al GF Vip Per diversi mesi ha ricoperto il ruolo dial GF Vip al fianco di Adriana Volpe, ma proprio nei mesi scorsi ha più volte rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare a ricoprire questo ruolo anche in futuro. O almeno non in compagnia di altre persone. La nota produttrice ha infatti rivelato che sarebbe ...