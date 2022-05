Sonia Bruganelli lo ammette senza nascondersi: “È vero, l’ho sfruttato” (Di sabato 14 maggio 2022) Confessione inaspettata della conduttrice Sonia Bruganelli che a distanza di mesi ammette tutta la verità: ecco cosa sta succedendo La confessione di Sonia Bruganelli (screenshot GF Vip)La stagione televisiva che sta per concludersi si è rivelata essere ricca di novità per Sonia Bruganelli. La conduttrice è stata coinvolta non solo nei format di Paolo Bonolis nei panni di autrice ma anche in un progetto da protagonista. La Bruganelli è stata infatti scelta da Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip 6 al fianco di Adriana Volpe. Si è rivelata essere senza dubbio una lunga esperienza ma anche emozionante e ricca di soddisfazioni. Nonostante questo però la stessa Sonia ha annunciato di non avere alcuna ... Leggi su specialmag (Di sabato 14 maggio 2022) Confessione inaspettata della conduttriceche a distanza di mesitutta la verità: ecco cosa sta succedendo La confessione di(screenshot GF Vip)La stagione televisiva che sta per concludersi si è rivelata essere ricca di novità per. La conduttrice è stata coinvolta non solo nei format di Paolo Bonolis nei panni di autrice ma anche in un progetto da protagonista. Laè stata infatti scelta da Alfonso Signorini come opinionista del Grande Fratello Vip 6 al fianco di Adriana Volpe. Si è rivelata esseredubbio una lunga esperienza ma anche emozionante e ricca di soddisfazioni. Nonostante questo però la stessaha annunciato di non avere alcuna ...

