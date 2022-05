Solidarietà, lotta al Melanoma: con Red Canzian una serata di grande musica all’Augusteo (Di sabato 14 maggio 2022) di Elisabetta Colangelo musica e parole. Solidarietà e amicizia. Per la pelle. Questi gli ingredienti della serata dedicata alla ricerca sul Melanoma metastatico promossa dalla fondazione Melanoma del prof. Paolo Ascierto che si è svolta ieri, 13 maggio, al Teatro Augusteo di Napoli. Ad aprire la serata Gigi e Ross, gli artisti storicamente legati alla fondazione e sempre presenti al fianco del prof. Ascierto nelle iniziative per la ricerca. Come un pugno nello stomaco della gremita platea arriva il trailer del cortometraggio “Amici per la pelle” che ha come protagonisti i due artisti campani che nasce da una storia vera, quella del giovane Gabriele Murgolo, morto a causa di un Melanoma a solo 17 anni. Il corto è una storia di amicizia tra le corsie di un reparto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 14 maggio 2022) di Elisabetta Colangeloe parole.e amicizia. Per la pelle. Questi gli ingredienti delladedicata alla ricerca sulmetastatico promossa dalla fondazionedel prof. Paolo Ascierto che si è svolta ieri, 13 maggio, al Teatro Augusteo di Napoli. Ad aprire laGigi e Ross, gli artisti storicamente legati alla fondazione e sempre presenti al fianco del prof. Ascierto nelle iniziative per la ricerca. Come un pugno nello stomaco della gremita platea arriva il trailer del cortometraggio “Amici per la pelle” che ha come protagonisti i due artisti campani che nasce da una storia vera, quella del giovane Gabriele Murgolo, morto a causa di una solo 17 anni. Il corto è una storia di amicizia tra le corsie di un reparto ...

