Smackdown 13 05 2022 RK-Bro Stikes Back

(Di sabato 14 maggio 2022) Lettori di ZW, bentornati ad un nuovo appuntamento con Friday Night. Puntata dello show blu nella quale vedremo le conseguenze di quanto avvenuto nella notte di Wrestlemanialash. La nuova campionessa diRonda Rousey farà il suo primo discorso dopo il brutale match contro Charlotte, mentre il Tribal Chief e gli Usos continueranno la loro accesa rivalità con i campioni di coppia di Raw: gli RK-Bro. Questa sera verranno anche messe in palio le cinture femminili die inoltre Butch sfiderà Kofi Kingston. Tutto questo e molto altro ancora in questa nuova edizione dello show blu! Ad aprire questa nuova puntata disono i campioni di coppia di Raw, gli RK-Bro. Dopo averci accolti, Randy Orton (osannato dalla folla) inizia a prendere di mira gli Usos ...

