She-Hulk: Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel? (Di sabato 14 maggio 2022) Disney ha forse rivelato la data d'uscita della nuova serie Marvel? Sembra proprio che She-Hulk sia in arrivo per la fine dell'estate secondo quanto recentemente riportato da Streamr. La data di uscita di She-Hulk potrebbe essere stata rivelata accidentalmente dalla Disney: secondo quanto riportato da Streamr, alcuni utenti avrebbero notato un nuovo elenco sul sito del Regno Unito della multinazionale in cui si afferma che la serie debutterà su Disney+ il 17 agosto. Parlando con ET Canada, Tim Roth ha elogiato Tatiana Maslany, la protagonista della serie: "È fantastica. ... Leggi su movieplayer (Di sabato 14 maggio 2022)halad'? Sembra proprio che She-sia in arrivo per la fine dell'estate secondo quanto recentemente riportato da Streamr. Ladidi She-potrebbe essere stata rivelata accidentalmente dalla: secondo quanto riportato da Streamr, alcuni utenti avrebbero notato un nuovo elenco sul sito del Regno Unitomultinazionale in cui si afferma che ladebutterà su+ il 17 agosto. Parlando con ET Canada, Tim Roth ha elogiato Tatiana Maslany, la protagonista: "È fantastica. ...

Advertising

3cinematographe : She-Hulk, la Disney potrebbe aver spoilerato la data d'uscita - RedCapes_it : She-Hulk – Rivelata la data di uscita della serie Marvel di Disney+ - koryandwrs : SHE HULK DIA 17 DE AGOSTO SJAKAKSJSJD TA CHEGANDO - iwannahugbucky : She Hulk esce probabilmente il 17 agosto e in quesiti giorni potremmo avere il teaser di wakanda forever -