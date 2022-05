Serie A | la MOVIOLA | Kiyine espulso | rigori per Salernitana e Spezia

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - Follia di #Kiyine, calcio nelle parti basse di #Pellegrini: #Sozza estrae il rosso diretto #RomaVenezia - gianfry76 : RT @occhiopinocchio: - FabrizioAngele1 : @MaryDiDio2 C’è una differenza enorme vincere dominando, come ha fatto la Juventus per anni come la striscia di 9 S… - zazu_93 : RT @occhiopinocchio: - occhiopinocchio : -

ASCOLTA Allo stadio Olimpico, il match valido per la 37ª giornata diA 2021/2022 tra Roma e Venezia: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Olimpico, Roma e Venezia si affrontano nel match valido per la 37ª giornata dellaA 2021/...ASCOLTA L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata diA 2021/22:Roma Venezia L'episodio chiave delladel match tra Roma e Venezia, valido per la 37ª giornata dellaA 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Sozza. L'EPISODIO CHIAVE ...Alle 20:45 Roma e Venezia si sfidano allo Stadio Olimpico per il match della 37esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22. L'arbitro del match è il signor Sozza della sezione di Seregno, al ...Gli episodi da moviola di Verona-Torino, sfida valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Designato Camplone di Pescara per la sfida del Bentegodi tra Verona e Torino. (Toro.it) Sul ...