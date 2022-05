Serie A, arriva il primo verdetto: retrocede il Venezia con il pari della Salernitana (Di sabato 14 maggio 2022) Il pareggio tra Empoli e Salernitana condanna matematicamente il Venezia di Zanetti che retrocede in Serie B. primo verdetto della Serie A Leggi su mediagol (Di sabato 14 maggio 2022) Il pareggio tra Empoli econdanna matematicamente ildi Zanetti cheinB.

Advertising

Mediagol : Serie A, arriva il primo verdetto: retrocede il Venezia con il pari della Salernitana - news24_inter : Cagliari Inter diventa ancora più importante: il Venezia torna in B?? - internewsit : Serie A, dopo le 4 in Champions League arriva un altro verdetto ufficiale - - zazoomblog : Vicario e l’Empoli fermano la Salernitana: è 1-1. Arriva il primo verdetto il Venezia in Serie B - #Vicario #l’Emp… - MilanUntoldStor : rossonera. Arriva infine da Portsmouth un centravanti inglese semi sconosciuto che ha il solo pregio di aver segnat… -