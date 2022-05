Separati alla nascita | quando i reali sono tali e quali alle celeb

Leggi su amica

(Di sabato 14 maggio 2022) Principesse o star del mondo dello spettacolo? Eredi al trono o? Difficile rispondere in alcuni casi. Perché, se è vero che tutti o quasi abbiamo almeno un sosia nel mondo, i royals non fanno eccezione. Andando a caccia di cloni nel mondo delle star, per esempio, è impossibile non notare la straordinaria somiglianza tra Charlene di Monaco e l’attrice Charlize Theron (non solo nel nome): dal colore di capelli e occhi all’ovale del viso, sembrano davvero sorelle. E che dire del Principe Harry e del cantante Ed Sheeran?. E poi Charlotte Casiraghi: la sua somiglianza con la top model Sara Sampaio è straordinaria. Il sosia di Pierre Casiraghi? Jude Law. Praticamente. Chioma castana e occhi chiari, bocca a cuore, zigomi ...