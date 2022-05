"Senesi convocato dall'Argentina?". Mancini bruciato sul tempo: perché si mangia le mani (Di sabato 14 maggio 2022) Il possibile, nuovo talento del calcio italiano? Giocherà con l'Argentina. Il ct Roberto Mancini beffato e bruciato dal collega Lionel Scaloni, tecnico dell'Albiceleste, che ha deciso di convocare Marcos Senesi, difensore del Feyenoord (avversario della Roma nella finale di Conference League) argentino di nascita ma con passaporto italiano. Secondo i retroscena, il Mancio avrebbe voluto chiamarlo in Nazionale anche per "bloccarlo" per i prossimi anni, ma Senesi è stato inserito nella lista dei 35 pre-convocati per la partita dell'1 giugno a Wembley tra l'Argentina detentrice della Copa America e, guarda caso, l'Italia vincitrice degli ultimi Europei. L'ex San Lorenzo, 25 anni, già in passato è stato inserito nella lista dei pre-convocati di Scaloni, ma non ha mai indossato la maglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Il possibile, nuovo talento del calcio italiano? Giocherà con l'. Il ct Robertobeffato edal collega Lionel Scaloni, tecnico dell'Albiceleste, che ha deciso di convocare Marcos, difensore del Feyenoord (avversario della Roma nella finale di Conference League) argentino di nascita ma con passaporto italiano. Secondo i retroscena, il Mancio avrebbe voluto chiamarlo in Nazionale anche per "bloccarlo" per i prossimi anni, maè stato inserito nella lista dei 35 pre-convocati per la partita dell'1 giugno a Wembley tra l'detentrice della Copa America e, guarda caso, l'Italia vincitrice degli ultimi Europei. L'ex San Lorenzo, 25 anni, già in passato è stato inserito nella lista dei pre-convocati di Scaloni, ma non ha mai indossato la maglia ...

Advertising

Den23Denis : Lo strano caso di #Senesi, difensore del #Feyenoord, che viene convocato per la stessa partita sia dall’Italia che… - LDeSantis2 : ve tocca già buttallo st' articolo Senesi convocato con l' Argentina SETE MERAVIGLIOSI - siamo_la_Roma : ?? #Senesi nel mirino della #Roma ???? Convocato dall'#Argentina ?? Presto avversario nella finale di #Tirana… - MichaoRossit : - infoitsport : Marcos Senesi convocato da due nazionali per la stessa partita? Mancini lo chiamerà per l'Italia -