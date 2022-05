Sedicenne morto investito da un treno a Voltri, le indagini: “Il giovane ha attraversato senza guardare” (Di sabato 14 maggio 2022) Per gli inquirenti stava consultando il telefonino. La passerella pedonale assente da quasi due anni Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 14 maggio 2022) Per gli inquirenti stava consultando il telefonino. La passerella pedonale assente da quasi due anni

Advertising

Kaisha1890 : RT @SoleInvitto: E’ morto venerdì 13 maggio per malore improvviso il calciatore sedicenne Gianluca Schettino - leoberthi : RT @SoleInvitto: E’ morto venerdì 13 maggio per malore improvviso il calciatore sedicenne Gianluca Schettino - SoleInvitto : E’ morto venerdì 13 maggio per malore improvviso il calciatore sedicenne Gianluca Schettino - ilsecoloxix : Sedicenne morto investito da un treno a Voltri, le indagini: “Il giovane ha attraversato senza guardare”… - infoitinterno : Incidente in moto a Teolo, è morto il sedicenne schiantatosi in curva -