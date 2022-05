Se il Tema Natale non avesse sfoderato un'imbattibile Luna in Capricorno, il rischio sarebbe stato quello di vivere all'ombra del gigante paterno, Francis Ford Coppola (Di sabato 14 maggio 2022) La prima cosa che colpisce sono gli occhi: grandi, vivaci, intelligenti. Nella figura esile pulsa la forza di volontà del segno del Toro e una maturità fuori dal comune. Sofia Coppola è nata con il Sole congiunto a Saturno, aspetto severissimo che l’ha resa adulta fin da bambina. Sofia Coppola è nata il 14 maggio 1971 (foto Getty Images). Se il Tema Natale non avesse sfoderato un’imbattibile Luna in Capricorno, il rischio sarebbe stato quello di vivere all’ombra del gigante paterno. Non è stato facile virare dalle voci altisonanti della sua famiglia a una regia rilassata capace di ... Leggi su iodonna (Di sabato 14 maggio 2022) La prima cosa che colpisce sono gli occhi: grandi, vivaci, intelligenti. Nella figura esile pulsa la forza di volontà del segno del Toro e una maturità fuori dal comune. Sofiaè nata con il Sole congiunto a Saturno, aspetto severissimo che l’ha resa adulta fin da bambina. Sofiaè nata il 14 maggio 1971 (foto Getty Images). Se ilnonun’in, ildiall’del. Non èfacile virare dalle voci altisonanti della sua famiglia a una regia rilassata capace di ...

Advertising

EraldoFR : Il tema natale di Biden rapportato alla sua politica è esemplare. Da solo basterebbe a convalidare la verità dell'A… - Cosmopolitan_IT : Robert Pattinson si è sempre concesso poco alle interviste, ma questo non gli ha impedito di ammaliarci in tutti i… - shesdramaqueen : RT @astriamari1: Giove è il pianeta dell’espansione ma espande ciò che trova, quindi non romanticizziamo la crescita, anche perché i transi… - illicitaeffairs : @daisyinthewind inspiegabile… devo fare uno studio sul tuo tema natale - astriamari1 : Giove è il pianeta dell’espansione ma espande ciò che trova, quindi non romanticizziamo la crescita, anche perché i… -