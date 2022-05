Sciopero di Trenord domenica 15 maggio: treni a rischio (Di sabato 14 maggio 2022) Attenzione allo in Lombardia e nelle regioni vicine. Tutte le informazioni utili. Brutta sorpresa per tutti i passeggeri dei treni locali in Lombardia e regioni limitrofe. Per domenica 15 maggio è stato proclamato uno Sciopero dei lavoratori di Trenord, per tutta la giornata. Sebbene lo Sciopero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 14 maggio 2022) Attenzione allo in Lombardia e nelle regioni vicine. Tutte le informazioni utili. Brutta sorpresa per tutti i passeggeri deilocali in Lombardia e regioni limitrofe. Per15è stato proclamato unodei lavoratori di, per tutta la giornata. Sebbene loL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

infoitinterno : Trenord, sciopero, bus sostitutivi Malpensa-Milano Cadorna da inizio servizio alle 14.30 partono da Lampugnano M1 - infoitinterno : Da mezzanotte lo sciopero del personale Trenord, possibili disagi anche in Liguria - infoitinterno : Sciopero di Trenord, domenica 15 maggio senza treni in Lombardia: 'Non mettetevi in viaggio' - rep_milano : Sciopero di Trenord, domenica 15 maggio senza treni in Lombardia: 'Non mettetevi in viaggio' - infoitinterno : Sciopero del personale Trenord domenica 15 maggio: «Sconsigliato mettersi in viaggio durante l’intera giornata» -