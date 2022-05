Sciopero 20 maggio 2022 a scuola | motivazioni e Nota del Ministero

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 14 maggio 2022)20: un’intera giornata di agitazione per tutto il comparto scolastico. Ecco lee chi ha aderito allo stop.20Venerdì 20è stato indetto da Sidl (Sindacato Italiano Diritti dei Lavoratori) unoper la. La manifestazione, che risulta in programma per l’intera giornata, interesserà tutto il personale docente, Ata ed educativo delle scuole statali di ogni ordine e grado. Ledellosono principalmente tre: Contro la Riforma del Reclutamento dei Docenti A favore degli Assistenti Tecnici che ...