Advertising

sportface2016 : Primo raduno per le squadre di #biathlon e #scidifondo: azzurri tra #Viareggio e #Dobbiaco - FondoItalia : Sci di Fondo - La nuova avventura italiana inizia da Dobbiaco: tutte le squadre in raduno fino al 28 maggio - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: È ufficiale: Anamarija Lampic lascia lo sci di fondo e passa al biathlon! - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Frida Karlsson: 'Mi dispiace per gli atleti, ma è giusto escludere la Russia' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Johaug al lavoro: a ottobre pubblicherà la sua autobiografia! -

OA Sport

È intervenuta anche la pluricampionessa dellodiManuela Di Centa: "Con l'iniziativa 'Legend' noi campioni del passato abbiamo messo a disposizione le nostre esperienze, perché è necessario ...Verbier appare laggiù in, ma la neve finisce. Via gli. A rotta di collo in discesa sulle piste con gli scarponi ai piedi. Vorrei morire ma non riesco. Mi sforzo in ogni modo. Il cuore non ... Sci di fondo, la slovena Anamarija Lampic lascia e passa al biathlon E' in programma a Dobbiaco (Bolzano) da domenica 15 a sabato 28 maggio il raduno delle squadre di Coppa del mondo e 'Milano-Cortina 2026' di sci di fondo. Squadre biathlon a Viareggio ...Via alla preparazione per Wierer & Co. in Toscana, mentre i gruppi fondo di Cdm e 'Milano-Cortina 2026' saliranno in Alto Adige. E gli atleti dello skiroll volano in Sicilia.