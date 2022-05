Scherma | Coppa del Mondo 2022 spada | Italia maschile settima a Heidenheim

Leggi su sportface

(Di sabato 14 maggio 2022) L’si ferma al settimo posto nella gara a squadre di, tappa delladeldi. Dopo il podio individuale di Gabriele Cimini, la formazione azzurra composta da Andrea Santarelli, Federico Vismara, Davide Di Veroli e dallo stesso Cimini ha iniziato dal tabellone dei 32 con la vittoria netta contro il Belgio 45-24. Gli azzurri hanno poi sofferto contro l’Egitto, battuto ai supplementari con la stoccata vincente di Davide Di Veroli (45-44). Ai quarti di finale però, il quartetto azzurro è stato eliminato per 38-45 ai supplementari dai campioni olimpici della Francia. Medaglia d’oro per la Corea, che in finale ha battuto la Germania 45-32. Terza posizione proprio per i transalpini, che in finale hanno ...