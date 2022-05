Scherma, Coppa del Mondo 2022: gli spadisti azzurri chiudono settimi ad Heidenheim (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la brillante prestazione nella prova individuale di ieri, l’Italia non replica nella gara a squadre della Coppa del Mondo di spada maschile ad Heidenheim. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al settimo posto. La vittoria è andata alla Corea del Sud, che si è imposta nettamente sulla Germania con il punteggio di 45-32. Al terzo posto ha chiuso, invece, la Francia, che ha superato l’Ungheria per 45-43. In semifinale i coreani avevano sconfitto gli ungheresi per una sola stoccata (37-36), mentre i tedeschi avevano battuto i francesi per 45-30. Scherma, Coppa del Mondo 2022: Gabriele Cimini sul podio ad Heidenheim. Quinto Santarelli Proprio i transalpini avevano ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Dopo la brillante prestazione nella prova individuale di ieri, l’Italia non replica nella gara a squadre delladeldi spada maschile ad. Il quartetto azzurro composto da Gabriele Cimini, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Davide Di Veroli ha chiuso solamente al settimo posto. La vittoria è andata alla Corea del Sud, che si è imposta nettamente sulla Germania con il punteggio di 45-32. Al terzo posto ha chiuso, invece, la Francia, che ha superato l’Ungheria per 45-43. In semifinale i coreani avevano sconfitto gli ungheresi per una sola stoccata (37-36), mentre i tedeschi avevano battuto i francesi per 45-30.del: Gabriele Cimini sul podio ad. Quinto Santarelli Proprio i transalpini avevano ...

