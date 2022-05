Schedina CM: ok Roma e Inter, frenata Salernitana. Occhio al colpo del Genoa (Di sabato 14 maggio 2022) Calendario fitto e ricco di impegni per i club dei maggiori campionati europei. Fra infrasettimanali, anticipi e posticipi non c'è... Leggi su calciomercato (Di sabato 14 maggio 2022) Calendario fitto e ricco di impegni per i club dei maggiori campionati europei. Fra infrasettimanali, anticipi e posticipi non c'è...

Advertising

cmdotcom : #Scommesse, Schedina CM: ok #Roma e #Inter, frenata #Salernitana. Occhio al colpo del #Genoa - sportli26181512 : Schedina CM: ok Roma e Inter, frenata Salernitana. Occhio al colpo del Genoa: Calendario fitto e ricco di impegni p… - phanculotutti : @martinasanta3 nooo la prossima volta te la faccio vincere io la schedina, le azzecco sempre, ieri azzeccato salern… - sueelzh : @GiornoPer Io ho fatto schedina Lazio juve Milan inter e roma vincono ho messo Vediamo chi me la fa perdere - alzheimer_dr : La mia schedina del weekend Inter Empoli under 2.5 Genoa Juventus 1x Verona Milan 2 Salernitana Cagliari 1 + over S… -