Sardegna, esercitazioni Nato al posto delle vacanze: dal Poetto a Villasimius, chiuse 17 aree costiere. Impegnati anche sottomarini (Di sabato 14 maggio 2022) Le spiagge sarde come le coste del Mar d'Azov. L'Unione Sarda segnala con preoccupazione e sdegno che proprio mentre le località dell'Isola si preparano ad accogliere turisti alcune esercitazioni programmate dallo Stato Maggiore della Difesa interdicono perle come il Poetto, Villasimius o Porto Pino per esercitazioni militari, rendendole più simili ad approdi da sbarchi in Normandia che a paradisi per le vacanze. Con un'ordinanza del 5 maggio lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato che l'Isola deve essere posta "immediatamente" sotto "assedio". La capitaneria di Porto di Cagliari non perde tempo e dispone con "decorrenza immediata" l'istituzione e contemporanea interdizione, con divieto assoluto per qualsiasi possibile attività, di ben 17 aree a mare per ...

