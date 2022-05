Sanga ci parla di “Cherosene” | il suo nuovo singolo

Leggi su lopinionista

(Di sabato 14 maggio 2022) Spiega l’artista a proposito del brano: “La delusione amorosa è come fuoco e, la perfetta similitudine per descrivere un cuore spezzato” Dal 6 maggio 2022 è disponibile in rotazione radiofonica “” (Platinum Label), ildi, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dall’ 8 aprile. “” racconta la rabbia e il rimorso per una delusione d’amore. A ritmo di basso e batterie,racconta, come cita nel ritornello “da domani io non ci sarò, hai toccato proprio il fondo”, la sua decisione di non voler più nessun tipo di rapporto con questa persona. La creazione artistica della canzone è caratterizzata da un ambiente giocoso e spensierato, dove la direzione artistica del Producer Seck, aiuta il giovanissimo ...