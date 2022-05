Samuel, le foto del concerto al Monk di Roma (Di sabato 14 maggio 2022) Samuel, in concerto al Monk di Roma con la prima data dell’Elettronica Tour, nel quale la voce dei Subsonica girerà i club della penisola dopo il successo della scorsa estate Samuel ieri sera al Monk di Roma la prima data dell’Elettronica Tour Dallo scorso 22 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali è uscita E Invece, il nuovo singolo di Samuel, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale statunitense The Lumineers. Il brano, caratterizzato dal sound accattivante di chitarre acustiche e battiti di mani, racconta di un amore di quelli che si sfiorano a vicenda, fra rimpianti, ricordi e una piacevole nostalgia. Così Samuel racconta la genesi della canzone: “E Invece è un brano che non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022), inaldicon la prima data dell’Elettronica Tour, nel quale la voce dei Subsonica girerà i club della penisola dopo il successo della scorsa estateieri sera aldila prima data dell’Elettronica Tour Dallo scorso 22 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali è uscita E Invece, il nuovo singolo di, in collaborazione con Jeremiah Fraites, co-fondatore del gruppo musicale statunitense The Lumineers. Il brano, caratterizzato dal sound accattivante di chitarre acustiche e battiti di mani, racconta di un amore di quelli che si sfiorano a vicenda, fra rimpianti, ricordi e una piacevole nostalgia. Cosìracconta la genesi della canzone: “E Invece è un brano che non ...

Advertising

Samuel_Xn : @martinaizzi_of Ogni tanto cambiala la foto, ne hai tante molto belle ? - Honolul62444404 : Samuel Bertuzzo deve scegliere quale delle sue tante personalità sfoggiare per la prossima ospitata televisiva. Ha… - Honolul62444404 : @grzripigliati Samuel Bertuzzo ha una crisi d'identità molto pesante e sta cambiando più volte la sua icon di insta… - Samuel_Xn : RT @giulseffe_: Volevo fare una foto a maiala?? oggi per il buongiorno ma sulla dieta non ho il prosciutto. ?? Ho preso la bresaola, spero vi… - nonhofantasia32 : @partesipanti Ah si? Allora forse ti ho anche parlato ?? ieri io mi sono “intrufolata” per fare una foto con blanco… -