Sampdoria Fiorentina | la partita di Torreira | il centrocampista vuole chiudere un cerchio

(Di sabato 14 maggio 2022) In Serie A si è consacrato alla, ora con lariprendersi Marassi per sognare l’Europa con la Viola Domani in campocontro, unaimportante per tanti motivi soprattutto per. Lui l’ex della sfida torna a Marassi dove in Serie A si è consacrato, ma con la Viola orapuntare all’Europa. Il filo che lo lega alle due esperienze è Pradé: diesse che lo ha voluto prima in blucerchiato e poi a Firenze.undavanti ai suoi ex tifosi e portare lain Europa. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Albin Ekdal si è allenato ancora a parte: la presenza del centrocampista della Sampdoria contro la Fiorentina è a forte rischio ...