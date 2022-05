Samanta Togni, grande ritorno sul piccolo schermo: con lei uno sportivo d’eccezione (Di sabato 14 maggio 2022) Samanta Togni ha annunciato l’inizio della sua nuova avventura. Un programma molto sentito e che vede anche altre illustre personalità. La nota conduttrice Rai, Samanta Togni, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la partenza del suo nuovo programma. Le varie esperienze passate hanno portato un certo seguito verso la conduttrice. La sua nuova avventura, infatti, non è solo molto attesa ma vedrà la presenza anche di individualità importanti. Ansa FotoQuando c’è la fiducia della propria rete è sempre una grande soddisfazione. La Togni, questo, lo sa bene e lo ha dimostrato in un recente post. Il nuovo programma andrà in onda sabato mattina, dalle 9, con il titolo “Per Me“. Un branded content che, come detto, occuperà la mattinata di Rai 2. Come detto, non sarà ... Leggi su chenews (Di sabato 14 maggio 2022)ha annunciato l’inizio della sua nuova avventura. Un programma molto sentito e che vede anche altre illustre personalità. La nota conduttrice Rai,, ha mostrato tutta la sua soddisfazione per la partenza del suo nuovo programma. Le varie esperienze passate hanno portato un certo seguito verso la conduttrice. La sua nuova avventura, infatti, non è solo molto attesa ma vedrà la presenza anche di individualità importanti. Ansa FotoQuando c’è la fiducia della propria rete è sempre unasoddisfazione. La, questo, lo sa bene e lo ha dimostrato in un recente post. Il nuovo programma andrà in onda sabato mattina, dalle 9, con il titolo “Per Me“. Un branded content che, come detto, occuperà la mattinata di Rai 2. Come detto, non sarà ...

