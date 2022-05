Salvini: «Dalla guerra si esce con un’iniziativa di Italia, Francia e Germania. La Lega è pronta» (Di sabato 14 maggio 2022) Per Matteo Salvini Dalla guerra in Ucraina si esce «con un’iniziativa europea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell’Unione: Italia, Francia e Germania. Con l’obiettivo di spingere le parti a negoziare». Il leader della Lega in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che l’Italia può e deve giocare un ruolo di primo piano: «Per arrivare alla pace è essenziale che nessuno si senta umiliato, deve prevalere la voce della diplomazia e del buonsenso. Gli Italiani e gli europei vogliono la pace: la Lega ed io personalmente siamo pronti ad ogni sforzo e ad incontrare ogni possibile interlocutore». E quando Marco Cremonesi gli ricorda le ambiguità della ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Per Matteoin Ucraina si«coneuropea che parta dai tre grandi Paesi fondatori dell’Unione:. Con l’obiettivo di spingere le parti a negoziare». Il leader dellain un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera dice che l’può e deve giocare un ruolo di primo piano: «Per arrivare alla pace è essenziale che nessuno si senta umiliato, deve prevalere la voce della diplomazia e del buonsenso. Glini e gli europei vogliono la pace: laed io personalmente siamo pronti ad ogni sforzo e ad incontrare ogni possibile interlocutore». E quando Marco Cremonesi gli ricorda le ambiguità della ...

