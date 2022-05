Salvezza aritmetica dello Spezia, il contributo fondamentale di Daniele Verde (Di sabato 14 maggio 2022) Spezia Verde – Lo Spezia grazie alla vittoria per 3-2 contro l’Udinese centra aritmeticamente la terza Salvezza consecutiva in Serie A. Anche nella gara di oggi è risultato prezioso, il contributo di Daniele Verde. L’ex Aek Atene ha segnato il gol del momentaneo 1-1, per lui anche un assist sul 3-1 firmato da Maggiore. Nel momento del bisogna, Verde risponde sempre presente. Nel momento più complicato della gara, è stato molto bravo a correggere in rete col mancino l’assist di Salva Ferrer ridando così la carica giusta ai liguri per rientrare in partita. Un gol ed un assist utili anche ad aggiornare le statistiche individuali oltre al notevole apporto nei confronti dei compagni. L’esterno delle ‘Aquile’ è a quota 8 gol e 6 assist in ... Leggi su seriea24 (Di sabato 14 maggio 2022)– Lograzie alla vittoria per 3-2 contro l’Udinese centramente la terzaconsecutiva in Serie A. Anche nella gara di oggi è risultato prezioso, ildi. L’ex Aek Atene ha segnato il gol del momentaneo 1-1, per lui anche un assist sul 3-1 firmato da Maggiore. Nel momento del bisogna,risponde sempre presente. Nel momento più complicato della gara, è stato molto bravo a correggere in rete col mancino l’assist di Salva Ferrer ridando così la carica giusta ai liguri per rientrare in partita. Un gol ed un assist utili anche ad aggiornare le statistiche individuali oltre al notevole apporto nei confronti dei compagni. L’esterno delle ‘Aquile’ è a quota 8 gol e 6 assist in ...

