Salernitana | solo pari a Empoli | Perotti sbaglia il rigore al 90' | l' impatto sulla corsa scudetto di Milan e Inter

(Di sabato 14 maggio 2022) Una pazzapareggia ando unal 90' e fallisce un potenziale match ball nella lotta per la salvezza. I granata di Davide Nicola sono ora a 31 punti, 2 in più del Cagliari impegnato domenica sera nel difficilissimo testa-coda casalingo contro l', ancora inper lo. Ilin Toscana rischia dunque di influire nellaal titolo tra nerazzurri e, ma per ora regala almeno una certezza: la matematica retrocessione in B del Venezia, che a 25 punti è ultimo a -6 proprio dallacon 2 gare da giocare (ma in svantaggio negli scontri diretti). Al Castellani nel primo anticipo della penultima giornata del campionato di serie A è ottimo ...

Intanto c'è un primo verdetto: il Venezia dopo unanno torna in Serie B . << La cronaca della ... le motivazioni però sono tutte per lache cerca l'allungo decisivo per la salvezza. ...Al 84' laha avuto l'occasione d'oro per garantirsi una salvezza più tranquilla, ma ... quart'ultimi, i veneti se anche vincessero le ultime due partite a disposizione potrebbero...Già appeso alla permanenza in Serie A da una possibile concomitanza di risultati, il club veneto torna ufficialmente in cadetteria Il pericolo era stato già scampato durante Salernitana-Cagliari, ...La lotta salvezza resta aperta ma la Salernitana ha avuto una clamorosa occasione ad Empoli: dopo la rimonta, Perotti sciupa tutto.