Russia-Usa, prima telefonata tra le due potenze dall’inizio della guerra (Di sabato 14 maggio 2022) . La Russia minaccia la Finlandia e taglia l’elettricità dall’inizio del conflitto in Ucraina la tensione tra Mosca e gli Stati Uniti è stata altissima, ma nella giornata di ieri, 13 maggio, è giunto il primo segnale di colloquio. Una telefonata è intercorsa tra il Pentagono e il ministero della Difesa russo. A parlare non sono stati però i presidenti dei due paesi, ma il segretario della Difesa americano Lloyd Austin e il ministro della Difesa del Cremlino Sergey Shoigu. Il contenuto preciso della telefonata non è stato divulgato, ma secondo quanto riferito dal Pentagono, Austin avrebbe chiesto l’immediato cessate il fuoco in Ucraina, oltre a ribadire l’importanza di mantenere ancora aperti i canali di comunicazione tra Mosca e Washington. Dalla ... Leggi su 361magazine (Di sabato 14 maggio 2022) . Laminaccia la Finlandia e taglia l’elettricitàdel conflitto in Ucraina la tensione tra Mosca e gli Stati Uniti è stata altissima, ma nella giornata di ieri, 13 maggio, è giunto il primo segnale di colloquio. Unaè intercorsa tra il Pentagono e il ministeroDifesa russo. A parlare non sono stati però i presidenti dei due paesi, ma il segretarioDifesa americano Lloyd Austin e il ministroDifesa del Cremlino Sergey Shoigu. Il contenuto precisonon è stato divulgato, ma secondo quanto riferito dal Pentagono, Austin avrebbe chiesto l’immediato cessate il fuoco in Ucraina, oltre a ribadire l’importanza di mantenere ancora aperti i canali di comunicazione tra Mosca e Washington. Dalla ...

Advertising

martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - martaottaviani : Continua da parte dell’ambasciata russa in #Italia una #infowar violenta è sempre più pressante volta a convincere… - GiovaQuez : La Russia ha le armi atomiche. La Russia ha fatto proposte di pace. Crimea e Donbas vanno lasciate alla Russia. Gli… - 23ehlisa : RT @ElioLannutti: Russia-Ucraina, capolavoro di Biden e NATO: la guerra per procura rafforza gli USA; indebolisce l’Europa; impoverisce i c… - MaurizioTorchi2 : RT @SSaponelli: Sembra che il Tribunale di Bari voglia indagare la Russia per “crimini di guerra”. Pare che dopo indagheranno gli USA per H… -