Rosalinda e Zenga i lavori vanno avanti | ecco cosa sta accadendo

(Di sabato 14 maggio 2022) Avanzano inella nuova casa die Andrea: l’attrice siciliana mostra gli aggiornamentitutta pere Andrea. La coppia nei mesi scorsi ha annunciato il tanto atteso cambio di casa a Milano a oltre un anno dall’inizio della convivenza. Su Instagram hanno sempre tenuto aggiornati i fan, spiegando l’evoluzione della situazione. Questo potrebbe essere l’ultimo weekend nella vecchia dimora per i due fidanzati, che sono momentaneamente tornati nella prima abitazione per permettere l’ultimazione dei. Questa mattinaha mostrato sui social una veduta deiin corso, che finalmente proseguono spediti per la gioia dell’attrice siciliana e del fidanzato Andrea. ...

Advertising

SonySon96916254 : Gli stanno perfette ?????? giusto qualche taglia in più #zengavo #rosalinda #AndreaZenga @14Cannavo @andrea_zenga - grazia64775200 : @Rosi_Andrea2_0 @14Cannavo @andrea_zenga Bellissimo video ??????Andrea e Rosalinda stupendi ???? - Cilidisintlibe1 : RT @Rosi_Andrea2_0: Conosco a memoria i tuoi occhi... Eppure tutte le volte che li guardo mi perdo. @14Cannavo @andrea_zenga #rosalinda #an… - Rosi_Andrea2_0 : Conosco a memoria i tuoi occhi... Eppure tutte le volte che li guardo mi perdo. @14Cannavo @andrea_zenga #rosalinda… - tachiflueoki : RT @_Tony13___: Cingi i fianchi e abbraccia con estrema delicatezza quel punto vita. Raggiungi le sue mani, falle tue con un intreccio senz… -

Mediaset Infinity

... ' Tra gli ex gieffini ci saranno le persone che sono mie amiche: Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti,e Andrea', ha detto Carlotta che poi aggiunge -......Cannavò ha fatto ritorno in Italia, dove ad attenderla c'era l'amato Andrea. Con quest'ultimo, l'attrice è partita alla volta della Sicilia per far visita ai propri genitori e amici. Rosalinda Cannavò, la dedica ad Andrea Zenga: "Ti amo" Avanti tutta per Rosalinda e Andrea Zenga. La coppia nei mesi scorsi ha annunciato il tanto atteso cambio di casa a Milano a oltre un anno dall’inizio della convivenza. Su Instagram hanno sempre tenut ..."Insieme stiamo condividendo esperienze che ricorderemo per sempre", ha scritto l'attrice su Instagram a corredo di alcuni romantici scatti con il fidanzato ...