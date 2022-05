Ronaldinho non si trattiene: la sentenza sul PSG gela il club (Di sabato 14 maggio 2022) Le dichiarazioni dell’ex stella brasiliana Ronaldinho sul PSG. La sentenza sulla sua ex squadra è decisamente netta e inequivocabile. Ronaldinho ha indissolubilmente legato il suo nome e la sua fama al Barcellona e in maniera decisamente minore al Milan. Ma ad inizio carriera, dal 2001 al 2003, il talento brasiliano ha anche vestito la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 14 maggio 2022) Le dichiarazioni dell’ex stella brasilianasul PSG. Lasulla sua ex squadra è decisamente netta e inequivocabile.ha indissolubilmente legato il suo nome e la sua fama al Barcellona e in maniera decisamente minore al Milan. Ma ad inizio carriera, dal 2001 al 2003, il talento brasiliano ha anche vestito la maglia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Ronaldinho: 'Il PSG ha i giocatori migliori, non serve cambiare molte cose' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Ronaldinho: 'Il PSG ha i giocatori migliori, non serve cambiare molte cose' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ANALISI - Ronaldinho: 'Il PSG ha i giocatori migliori, non serve cambiare molte cose' - napolimagazine : L'ANALISI - Ronaldinho: 'Il PSG ha i giocatori migliori, non serve cambiare molte cose' - apetrazzuolo : L'ANALISI - Ronaldinho: 'Il PSG ha i giocatori migliori, non serve cambiare molte cose' -

Ronaldinho in tackle sul Psg: 'Perché cambiare se hai i migliori' PARIGI (FRANCIA) - "Hanno i migliori cacliatori al mondo e vogliono cambiare tutto Vogliono i peggiori Io non capisco" . A entrare 'in tackle' sul Psg è il grande ex Ronaldinho , uno che nell'attacco stellare dei campioni di Francia non avrebbe certo sfigurato: "È normale un periodo di adattamento , ... Ronaldinho, frecciata al Psg: 'Se hai i migliori perché cambiare' PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno i migliori giocatori al mondo e vogliono cambiare tutto E quali vogliono prendere, i peggiori Io non capisco" . A parlare è il grande ex Ronaldinho , uno che nell'attacco stellare a disposizione di Mauricio Pochettino non avrebbe certo sfigurato: "Un periodo di adattamento è normale, devono solo ... Corriere dello Sport Ronaldinho cuore da ex blaugrana: “Finale di Champions Sto col Liverpool…” Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Ronaldinho ha avuto modo di parlare dell'attualità del calcio in Europa passando dalla finale di Champions League del prossimo 28 maggio, fino alle vicende in ca ... Ronaldinho in tackle sul Psg: "Perché cambiare se hai i migliori" L'ex fantasista brasiliano critica le strategie dei campioni di Francia con cui ha giocato dal 2001 al 2003: "Neymar, Messi e Di Maria vanno aspettati. Mbappé Diventerà il più forte al mondo" ... PARIGI (FRANCIA) - "Hanno i migliori cacliatori al mondo e vogliono cambiare tutto Vogliono i peggiori Iocapisco" . A entrare 'in tackle' sul Psg è il grande ex, uno che nell'attacco stellare dei campioni di Franciaavrebbe certo sfigurato: "È normale un periodo di adattamento , ...PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno i migliori giocatori al mondo e vogliono cambiare tutto E quali vogliono prendere, i peggiori Iocapisco" . A parlare è il grande ex, uno che nell'attacco stellare a disposizione di Mauricio Pochettinoavrebbe certo sfigurato: "Un periodo di adattamento è normale, devono solo ... Ronaldinho, frecciata al Psg: "Se hai i migliori perché cambiare" Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Ronaldinho ha avuto modo di parlare dell'attualità del calcio in Europa passando dalla finale di Champions League del prossimo 28 maggio, fino alle vicende in ca ...L'ex fantasista brasiliano critica le strategie dei campioni di Francia con cui ha giocato dal 2001 al 2003: "Neymar, Messi e Di Maria vanno aspettati. Mbappé Diventerà il più forte al mondo" ...