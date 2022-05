(Di sabato 14 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno igiocatori al mondo e voglionotutto? E quali vogliono prendere, i peggiori ? Io non capisco" . A parlare è il grande ex, uno che nell'...

Advertising

sportli26181512 : #Ronaldinho, frecciata al #Psg: 'Se hai i migliori perché cambiare?': Il brasiliano, ex dei parigini, critica le st… -

Corriere dello Sport

PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno i migliori giocatori al mondo e vogliono cambiare tutto E quali vogliono prendere, i peggiori Io non capisco" . A parlare è il grande ex, uno che nell'attacco stellare a disposizione di Mauricio Pochettino non avrebbe certo sfigurato: "Un periodo di adattamento è normale, devono solo aspettare" ...PARIGI (FRANCIA) - "Al Psg hanno i migliori giocatori al mondo e vogliono cambiare tutto E quali vogliono prendere, i peggiori Io non capisco" . A parlare è il grande ex, uno che nell'attacco stellare a disposizione di Mauricio Pochettino non avrebbe certo sfigurato: "Un periodo di adattamento è normale, devono solo aspettare" ... Ronaldinho, frecciata al Psg: "Se hai i migliori perché cambiare"